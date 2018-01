Bruna Marquezine declara-se a Neymar

Bruna Marquezine e Neymar estão novamente juntos. A novidade foi confirmada pelo jogador do Paris Saint Germain, um dia após o casal ter sido visto aos beijos numa festa de passagem de ano, através de uma publicação no instagram. Agora, foi a vez da atriz deixar a sua declaração de amor, também nas redes sociais.

"Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa." - Caio Fernando Abreu

(Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você) (Te amo)", escreveu Bruna Marquezine na legenda de uma imagem onde surge ao lado do companheiro.