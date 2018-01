Atrizes de Hollywood vão vestir-se de negro na gala dos Golden Globe Awards

Reuters Staff

Após os escândalos sexuais que têm abalado Hollywood, em particular várias denúncias contra o produtor, Harvey Wenstein, várias atrizes têm-se manifestado contra os abusos sexuais no trabalho. Desta vez, várias figuras de renome do mundo do entretenimento, como Jessica Chastain, Meryl Streep, Margot Robbie e Emma Stone, decidiram preparar um protesto simbólico, mas poderoso: vão todas vestir-se de negro nas cerimónia dos Golden Globe Awards, que se irá realizar no próximo dia 7 de janeiro, em Los Angeles, adiantou a revista People.

Se a iniciativa se confirmar, não será a primeira vez que Hollywood demonstra a sua solidariedade por uma causa através da moda. No ano passado, por exemplo, Emma Stone e Dakota Johnson utilizaram um pequeno alfinete de peito dourado para apoiar uma organização que luta pelos direitos reprodutivos da mulher.

Este protesto está também associado ao projeto Time's Up (Chegou o Tempo), lançado no dia 1 de janeiro, que passa pela criação de um fundo legal para que pessoas com dificuldades financeiras possam defender-se de possíveis abusos sexuais no local de trabalho.