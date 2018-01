Will Smith celebra 20 anos de casamento com declaração à mulher

Will Smith e Jada Pinkett Smith, celebraram ontem 20 anos de casados e o ator, de 49 anos, aproveitou a ocasião para fazer uma declaração de amor à atriz.

“Há 20 anos, demos as mãos e andámos ingenuamente por aquele corredor. Aqui fica o que aprendi desde então.

O amor é como jardinagem... Aprendi a concentrar-me em AJUDAR-TE a FLORIR naquilo que TU quiseres ser (naquilo que nasceste para ser)... Em vez de exigir que te tornes no que o meu Ego Frágil precisa.

Aprendi a ter prazer em nutrir os TEUS sonhos... Em vez de lutar contigo para satisfazer as minhas necessidades egoístas e saciar as minhas inseguranças.

Aprendi que

Amor é ouvir

Amor é dar

Amor é liberdade

Feliz Aniversário, minha rainha!” Escreveu na legenda da fotografia de casamento, mostrando assim que a sua relação está mais forte que nunca apesar dos constantes rumores de separação.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum: Jaden, de 17 anos, e Willow, de 14. O ator é ainda pai de Trey, de 22 anos, fruto de uma relação anterior com Sheree Zampino.