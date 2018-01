Príncipe Harry e Meghan Markle viajam em classe económica para a Riviera Francesa

Após terem celebrado o primeiro Natal juntos com os restantes membros da família real britânica, em Sandringham, Norfolk, o príncipe Harry e a noiva, Meghan Markle, viajaram até à Riviera Francesa para celebrar a passagem de ano. Contudo, de acordo o jornal inglês Daily Mail, o casal prescindiu dos luxos da classe executiva e terá escolhido um voo da British Airways rumo a Nice, França, em classe económica, de forma a passar despercebido aos olhares dos mais curiosos e da comunicação social durante a viagem.

A imprensa britânica avança ainda que o filho mais novo do príncipe Carlos e a atriz afro-americana viajaram acompanhados por três guarda-costas disfarçados e terão optado por roupas casuais e discretas, com o direito a boné e gorro para não chamarem a atenção.

Os passageiros só terão reconhecido o casal quando o avião chegou a Nice e os dois foram recebidos por vários membros do Serviço de Proteção de elite francesa. “Após o que aconteceu com a mãe dele e depois de vários atos de terrorismo, essa estratégia de segurança foi imposta pelas autoridades francesas”, confidenciou uma fonte ao jornal inglês. Segundo a publicação, Harry e Meghan celebraram a chegada do novo ano na companhia de alguns amigos e ainda se encontram a desfrutar de uns dias de férias. O casal preparara-se para trocar alianças a 19 de maio de 2018, na capela de St. George, no Castelo de Windsor.