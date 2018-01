Paris Hilton está noiva

Paris Hilton e Chris Zylka estão noivos. A socialite começou o ano da melhor maneira com um pedido de casamento do ator com quem namora há menos de um ano.

O pedido teve como cenário as montanhas de Aspen, no estado do Colorado, e Paris Hilton partilhou o momento com o seus seguidores.

"Eu disse sim! Estou tão feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida. O meu melhor amigo e a minha alma gémea. Perfeito para mim em todos os sentidos. Tão delicado, leal, carinhoso e bondoso. Sinto-me a rapariga mais sortuda do mundo! És o meu sonho realizado. Obrigada por me mostrares que os contos de fada existem!" escreveu na legenda das fotografias.