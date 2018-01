Filha da Madonna gera controvérsia nas redes sociais

Madonna é uma mulher controversa, disso não há dúvidas, mas parece que a sua filha mais velha também. A cantora publicou uma fotografia ao lado da filha Lourdes Maria nas redes sociais e a imagem já está a dar que falar.

Na imagem, publicada no primeiro dia do ano, Madonna aparece ao lado de Lourdes Maria, que posa orgulhosamente de braços no ar, mostrando a depilação por fazer nas axilas.

Rapidamente a publicação foi alvo de várias críticas, entre os mais de 17 mil comentários à publicação há quem defenda a filha da rainha da pop, elogiando a coragem de Lourdes, mas foram muitos os internautas que não gostaram e criticaram a jovem de 21 anos.