Cristiano Ronaldo começou o ano da melhor maneira, acompanhado pela namorada Georgina Rodriguez. A primeira fotografia do ano, partilhada pelo craque português no seu instagram, foi dedicada à mãe da sua filha Alana Martina. A imagem, que conta já com mais de quatro milhões de gostos, mostra Ronaldo ao lado de Gio e na legenda aparece apenas um coração.