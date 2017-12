Júlia Pinheiro recorda dia especial com fotografias inéditas

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Júlia Pinheiro e o marido Rui Pêgo celebraram ontem, dia 28 de Dezembro, 32 anos de matrimónio, e a apresentadora comemorou o momento ao partilhar com os seus fãs fotografias inéditas do dia do casamento.

"Fazemos muitas promessas. As minhas eram: nunca casaria. E nunca mudaria de nome por um homem. Até conhecer o Rui." escreveu Júlia Pinheiro na legenda das fotografias.