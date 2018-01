Vencedores dos Golden Globe Awards 2018

A 75ª edição dos Golden Globes Awards foi marcada por surpresas nos prémios e muitas emoções fortes. O protesto contra os abusos sexuais que se têm vindo a revelar nos últimos meses começou com os vestidos pretos na passadeira vermelha e foi até ao discurso de Oprah Winfrey, dizendo que “quero que todas as raparigas que estão a ver isto saibam que se avista um novo dia no horizonte (…) onde ninguém, nunca mais, terá de voltar a dizer “eu também””. Seth Meyers, o anfitrião da gala, também se manifestou sobre este assunto no seu monólogo de abertura: “Estamos em 2018, a marijuana é finalmente permitida e o abuso sexual, finalmente, não é”.

Em relação aos premiados, a grande surpresa no cinema foi “Três Cartazes à Beira da Estrada” que, não tendo sido o filme mais nomeado, acabou por ser o que arrecadou mais prémios, incluindo os de melhor filme, melhor argumento, melhor atriz de drama e melhor ator secundário.

Na categoria de séries, destaque para “The Handmaid’s Tale” que, contra todas as previsões, destronou “The Game of Trones” ou “Stranger Things”, na categoria de melhor série dramática. The Handmaid’s Tale acabou por render ainda o globo de melhor atriz de série dramática a Elisabeth Moss.

Na categoria de melhor telefilme ou minissérie, a grande vencedora foi “Big Little Lies”, que ganhou o prémio da categoria e ainda rendeu o óscar de melhor atriz (em telefilme ou minissérie) à protagonista Nicole Kidman, o de melhor atriz secundária (em série, minissérie ou telefilme) a Laura Dern e o de melhor ator secundário, também nessa categoria, a Alexander Skarsgård.

Veja abaixo a lista completa dos vencedores:

Nas categorias de cinema:

Melhor filme – drama:

Três Cartazes à Beira da Estrada (no original: Three Billboards Outside Ebbing Missouri), de Martin McDonagh

Melhor filme – comédia ou musical:

Lady Bird , de Greta Gerwig

MELHOR ATRIZ – Drama

Frances McDormand , Três Cartazes à Beira da Estrada



MELHOR ATOR – Drama

Gary Oldman , A Hora Mais Negra

MELHOR ATRIZ – Comédia ou Musical

Saoirse Ronan , Lady Bird

MELHOR ATOR – Comédia ou Musical

James Franco , Um Desastre de Artista

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Allison Janney , I, Tonya

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Sam Rockwell , Três Cartazes à Beira da Estrada

MELHOR REALIZADOR

Guillermo del Toro , The Shape of Water

MELHOR ARGUMENTO

Martin McDonagh , Três Cartazes à Beira da Estrada

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“This is Me”, O Grande Showman

MELHOR BANDA-SONORA

Alexandre Desplat , The Shape of Water

MELHOR FILME – Animação

Coco

MELHOR FILME – Estrangeiro

Uma Mulher Não Chora (França, Alemanha)

Nas categorias de séries:

MELHOR SÉRIE – Drama

The Handmaid’s Tale

MELHOR SÉRIE – Comédia ou Musical

The Marvelous Mrs. Maisel

MELHOR TELEFILME OU MINISSÉRIE

Big Little Lies

MELHOR ATRIZ – Telefilme ou Minissérie

Nicole Kidman , Big Little Lies

MELHOR ATOR – Telefilme ou Minissérie

Ewan McGregor, Fargo (série)

MELHOR ATRIZ – Drama

Elisabeth Moss , The Handmaid’s Tale

MELHOR ATOR – Drama

Sterling K. Brown , This Is Us

MELHOR ATRIZ – Comédia ou Musical

Rachel Brosnahan , The Marvelous Mrs. Maisel

MELHOR ATOR – Comédia ou Musical

Aziz Ansari , Master of None

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA em série, mini-série ou telefilme

Laura Dern , Big Little Lies

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO em série, mini-série ou telefilme

Alexander Skarsgård , Big Little Lies

