Os 10 artigos mais caros vendidos em leilão em 2017

Com 2017 para trás das costas, o portal de leilões Catawiki divulgou uma lista das 10 peças mais caras vendidas em leilão no ano que passou. Entre elas, encontra-se a obra mais cara de sempre: 'Salvator Mundi', uma pintura a óleo de Leonardo Da Vinci que foi leiloada pela Christie's em Nova Iorque por 382 milhões de euros.

Desta lista figuram ainda a bíblia mais pequena do mundo, a última carta conhecida escrita a bordo do Titanic, um saco de pó lunar do astronauta norte-americano Neil Armstrong e o atum do famoso leilão anual japonês de atuns no mercado de peixe Tsukiji, em Tóquio.

