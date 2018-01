U2 voltam a Portugal no dia 16 de Setembro

AFP Contributor

É uma das bandas de música com mais fãs em Portugal. Os U2 atuam a 16 de setembro em Portugal, no Altice Arena, em Lisboa.

A banda irlandesa arranca a tour "eXPERIENCE + iNNOCENCE" nos EUA e chega à Europa em territórios como Paris, Madrid, Hamburgo, Amsterdão, Milão, Copenhaga, Manchester e Londres. A primeira pré-venda é feita através do site U2.com, das 10h00 de 18 de janeiro às 17h00 de dia 20 do mesmo mês.

A segunda vaga de acesso surge para os fãs que compraram o álbum "Songs of Experience" , antes 30 de novembro. Será enviado um código único que dá acesso à venda limitada, entre as 9h00 do dia 22 de janeiro e as 17h00 do dia 24.

Os U2 esgotaram dois concertos em Coimbra, em 2010.