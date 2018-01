Nasceu a filha de Kim Kardashian e Kanye West

Este é o terceiro filho do badalado casal, mas o primeiro por via barriga de aluguer. Kim Kardashian e o músico Kanye West são agora pais de uma menina, além de Saint (dois anos) e da filha mais velha, North West (4 anos).

A socialite anunciou na novidade no seu site oficial e revelou que deu à luz esta segunda-feira, dia 15 de janeiro."Eu e o Kanye estamos felizes por anunciar a chegada da nossa bebé linda e saudável. Estamos incrivelmente gratos à nossa barriga de aluguer por ter realizado os nossos sonhos com a maior dádiva que alguém pode dar e aos nossos médicos e enfermeiros maravilhosos pelos cuidados especiais. A North e o Saint estão entusiasmados para receber a irmã mais nova", assim se lê no comunicado.

A bebé nasceu com 3 kg e é saudável. Kim terá contratado a barriga de aluguer depois dos problemas decorrentes da gravidez de Saint. A empresária sofre de placenta acreta que aumentou as complicações no parto.