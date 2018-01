Marta Cruz dedica mensagem emocionada ao pai

Os últimos dias não têm sido fáceis para Marta Cruz. Carlos Cruz, o pai da ex-modelo, está a internado há duas semanas no hospital Curry Cabral, em Lisboa, devido a um cancro no fígado. Por isso, a filha mais velha do antigo apresentador decidiu deixar uma mensagem emocionada ao pai nas redes sociais. "Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir", escreveu.