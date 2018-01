Dânia Neto esclarece declarações sobre denúncia de assédio sexual

Dânia Neto esteve recentemente no programa 'Maluco Beleza' de Rui Unas onde revelou já ter sido assediada sexualmente no trabalho, entre 2007 e 2008. Esta terça-feira, 16 de janeiro, a atriz recorreu às redes sociais para esclarecer as suas declarações sobre o tema, referindo que não tem nada a apontar às entidades para as quais trabalhou.

"No seguimento das noticias veiculadas a propósito da minha presença no podcast do Rui Unas, “Maluco Beleza”, esclareço que tenho consciência da sensibilidade do tema em questão, porém a minha resposta foi relativa a um episódio que me deixou desconfortável no passado, sem menção a qualquer entidade ou empresa, e que foi resolvido à data. Não tenho nada a apontar a nenhum canal com o qual trabalhei, bem pelo contrario. Mantenho relações onde existe o maior respeito entre ambas as partes em todos os canais nacionais onde tenho trabalhado", escreveu.