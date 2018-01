Oceana Basílio reage aos rumores do fim da relação com José Fidalgo

Tiago Caramujo

Durante as últimas semanas circularam vários rumores na imprensa nacional que davam conta que José Fidalgo, atualmente no Brasil, terá a proveitado à sua vinda a Portugal, no Natal, para terminar a sua relação com Oceana Basílio.

Esta sexta-feira, 12 de janeiro, a atriz foi assistir à peça "Erêndira! Sim, avó" no teatro A Barraca, e reagiu a essas mesmas notícias. "Hoje em dia, felizmente temos plataformas nossas e quem quiser consegue, realmente, perceber que grande parte dessas coisas, senão todas, são mentira…Fico triste que exista um grupo que continue a escrever sem qualquer sentido. E fico desanimada pelo jornalismo e por aquilo que se dá a conhecer ao povo e não vamos torná-lo inculto com mentiras. A minha vida é normal, igual à de outro cidadão qualquer", afirmou.

Na mesma entrevista, a atriz de ‘Paixão’ confidenciou ainda que espera um 2018 repleto de “muito amor, saúde na família e sorte” .