Liliana Campos: Momentos de tensão por causa do sismo

Liliana Campos estava ao telefone com a sobrinha Carolina quando sentiu o sismo desta manhã. A apresentadora da SIC descreveu o acontecimento, que a deixou em sobressalto, na sua página oficial do instagram: "11H51, sinto tudo a abanar. Estou ao telefone com a Carolina. A minha única preocupação era que ela se protegesse, no entanto a miúda insiste que não está a sentir nada. Eu senti tudo!!! À minha volta tudo abana. Foram breves os momentos mas parecerem bem longos , só imaginava se tudo se desmoronasse. Ia para debaixo da mesa?! Mas a mesa é de vidro?! Talvez a ombreira da porta. De repente parou tudo... Foi um sinal para ficar com a certeza que não estou minimamente preparada. Como eu, muitos de nós, mas a História prova-nos que vivemos no limbo e temos que ter cuidado. Quem manda é a Mãe Natureza. Não tenhamos dúvidas disso!!".