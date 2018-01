Dânia Neto admite ter sido vítima de assédio sexual

Dânia Neto foi a mais recente convidada do programa Maluco Beleza, de Rui Unas, no YouTube, e em conversa com o colega admitiu já ter sido vítima de assédio. Rui Unas quis saber a opinião da atriz sobre o escândalo sexual que abalou Hollywood nos últimos meses e esta acabou por fazer a revelação.

“Eu já sofri de assédio, não posso dizer que não”, começou por contar. Já tive uma situação que para mim foi desconfortável, foi há muito anos atrás, no início de carreira. Eu acho que estas coisas acontecem mais no início de carreira, depois tu chegas a um ponto em que as pessoas já tem algum pudor em abordar-te de uma forma que te deixe desconfortável, mas também foi caso único, foi a única vez em que me senti desconfortável”, acrescentou Dânia que classificou como óbvia e assustadora a abordagem de que foi vítima.

Segundo o testemunho de atriz, o episódio de assédio aconteceu em 2007/2008 e “a pessoa já nem trabalha no meio”. “Deixei de trabalhar com essas pessoas, deixei inclusivamente de trabalhar nesse canal”, afirmou.