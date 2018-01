Steven Seagal investigado por violação

O ator Steven Seagal, de 65 anos, foi acusado de abuso sexual pela atriz Regina Simmons. O caso remonta a 1993 quando Simmons contracenou com o ator no filme "Em Terreno Selvagem".

Seagal, que realizou a longa-metragem, terá atacado a atriz num quarto de hotel. "Fechou a porta e começou a beijar-me. Retirou as minhas roupas e, de repente, estava em cima de mim, a violar-me. Eu não era sexualmente ativa, ainda. As pessoas falam sempre em "lutar ou fugir", mas nunca referem em como ficamos petrificadas", disse a atriz ao The Wrap.

Seagel já foi acusado anteriormente por Portia de Rossi, Jenny McCarthy e Julianna Margulies. A atriz de The Good Wife chegou a dizer que o ator estava em posse de uma arma de fogo. Esta é, no entanto, a primeira Steven Seagal é acusado de violação.