Ronaldo quer que o filho tenha uma educação digna de um príncipe

Cristiano Ronaldo é um pai dedicado e, por isso, quer que o filho mais velho, Cristianinho, tenha uma educação digna de um verdadeiro príncipe. O craque pondera inscrever o menino, de sete anos, na mesma escola onde estuda o príncipe George, filho de William e Kate Middleton. Ronaldo já anda à procura de casa em terras de Sua Majestade e os alarmes de que poderá estar de saída do Real Madrid, para rumar com a família ao Reino Unido e acompanhar de perto a educação dos filhos, voltaram a soar.



De acordo com o jornal The Mirror, o capitão da seleção nacional terá estado em Londres, em novembro passado, onde visitou a escola preparatória Thomas’s Battersea, um colégio que custa cerca de 20 mil euros por ano.

"Se as escolas são boas o suficiente para William e Kate, são boas o suficiente para mim", terá dito o craque aos amigos, segundo fonte próxima do jogador. O futebolista do Real Madrid terá visitado ainda outras escolas de renome no Reino Unido e, segundo os meios de comunicação ingleses, a mudança deverá estar para breve.

Recorde-se ainda que a namorada do futebolista, Georgina Rodríguez, viveu e trabalhou em Londres como ama, pelo que a mudança da família para o Reino Unido não deverá ser complicada. A concretizar-se, Cristiano Ronaldo deverá levar os filhos, Eva, Mateo e Alana Martina consigo para o Reino Unido.