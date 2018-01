Ricky Martin casou-se com o pintor sírio Jwan Yosef

1 / 4 David Crotty 2 / 4 JB Lacroix 3 / 4 Frazer Harrison 4 / 4 Frederick M. Brown

Ricky Martin está de parabéns. O cantor porto-riquenho anunciou esta quarta-feira, 10 de janeiro, que se casou com o pintor sírio de nacionalidade sueca, Jwan Yosef, com quem mantém uma relação desde 2016.

“Eu já sou casado, mas vamos fazer uma grande festa daqui a alguns meses”, afirmou o artista ao canal televisivo norte-americano E! News, citado pela agência espanhola Efe.

Recorde-se que o noivado foi anunciado em novembro de 2017 no programa de Ellen DeGeneres. O casal vive em Beverly Hills, juntamente com os filhos do artista, os gémeos, Mateo e Valentino, de nove anos.