As férias de sonho de Sofia Ribeiro no Brasil

Sofia Ribeiro está a desfrutar de uns dias de descanso em Fortaleza, no Brasil, e não se inibe de partilhar com os fãs, vários momentos suas férias. A atriz, de 33 anos, tem publicado várias fotografias nas redes sociais onde mostra as paisagens paradisíacas do Ceará e onde exibe a sua boa forma física.