James Franco reage a acusações de assédio sexual

Dimitrios Kambouris

Após ter conquistado o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical, no passado domingo, 7 de janeiro, James Franco vê o seu nome envolvido numa nova polémica. O ator, de 39 anos, é acusado de assédio sexual por várias mulheres, nomeadamente pela atriz, Ally Sheedy.

Esta terça-feira, 9 de janeiro, James Franco esteve no programa Late Night Show with Stephen Colbert, da cadeia televisiva norte-americana, CBS, onde falou abertamente sobre o tema e negou todas as acusações de que é alvo.

"Não faço a menor ideia do que fiz à Ally Sheedy. Fui realizador dela no musical 'Off-Broadway'. Não tive mais nada a não ser um bom tempo passado com ela”, contou. "Em relação às outras mulheres, na minha vida, tenho sempre o orgulho de ter assumido as minhas responsabilidades. Faço isso para o meu bem estar. Faço-o sempre que alguma coisa está errada e precisa de mudar. As coisas que disseram de mim no Twitter não são exatas”, frisou.

Na sequência destes acontecimentos, o jornal The New York Times cancelou uma iniciativa com o protagonista e realizador da comédia Um Desastre de Artista, prevista para hoje, no Kaufman Music Center, em Nova Iorque. "Dada a controvérsia em torno das recentes acusações", a organização não se sente "confortável" com o evento, referiu um porta-voz do jornal nova-iorquino.