André Villas-Boas hospitalizado, após sofrer acidente no Dakar 2018

Dan Istitene

André Villas-Boas sofreu esta terça-feira, 9 de janeiro, um acidente na quarta etapa Rali Dakar de todo-o-terreno. O carro do português bateu numa duna e o treinador teve de ser transportado para o hospital com uma lesão nas costas, segundo adiantou Jean-Marc Fortin, diretor da equipa Overdrive, ao jornal belga HLN.



"Este foi um dia particularmente mau para a nossa equipa. O Nasser ficou enterrado por duas ocasiões nas dunas, tendo perdido vinte minutos em ambas", começou por lamentar Fortin, passando depois a explicar a situação de Villas-Boas.

"Quando abordou uma duna, o carro acabou por se enterrar na areia. O André foi transportado para o hospital com uma dor nas costas. É uma pena, especialmente porque o André estava a fazer uma estreia muito boa", lamentou.



Por enquanto não há confirmação do abandono do português da prova, que por agora estará a ser observado na referida unidade hospitalar.

De recordar que André Villas-Boas está a participar pela primeira vez na mítica prova de todo-o- terreno. Após a terceira etapa, disputada na segunda-feira, o técnico português ocupava o 43.º lugar da classificação geral da competição.