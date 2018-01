Meghan e Harry cúmplices no primeiro ato oficial do ano

1 / 7 Chris Jackson 2 / 7 Chris Jackson 3 / 7 Jack Taylor 4 / 7 Chris Jackson 5 / 7 Chris Jackson 6 / 7 Chris Jackson 7 / 7 Jack Taylor

Brixton, no sul de Londres, foi o palco escolhido para Meghan Markle e o príncipe Harry fazerem a primeira aparição oficial de 2018. A rádio "Reprezent FM" está inserida num bairro multicultural e tem um impacto social relevante dentro da comunidade.

Meghan e Harry falaram esta terça-feira com vários voluntários e jovens que beneficiam do programa que dá ferramentas de aprendizagem para as áreas de cinema, televisão e música. O programa que também presta apoio na procura de emprego foi criado para reduzir a criminalidade da área e tornou-se numa plataforma criadora de novos talentos.

O casal tem casamento marcado para 19 de maio deste ano e promete ser o evento mais mediático do ano.