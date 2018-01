Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk confirmam noivado

É oficial: Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk estão noivos. A notícia é confirmada pelo casal, após os vários rumores de noivado que circulavam na imprensa internacional, desde novembro passado.

“Sentimo-nos muito afortunados por estarmos juntos nesta conjuntura nas nossas vidas, quando os nossos sucessos e fracassos coletivos podem servir como base para uma relação saudável e feliz”, disse o casal, segundo o programa Good Morning America da ABC.

Além disso, a atriz partilhou uma fotografia nas redes sociais onde dá conta da novidade aos seus fãs e seguidores.

Recorde-se que Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk começaram a namorar em 2014, após se terem conhecido nas gravações da comédia musical Glee. A atriz é mãe de Apple, de 13 anos, e Moses, de 11, fruto do casamento com Chris Martin. O realizador também tem dois filhos, Brody e Isabella, da relação com Suzanne Bukinik.