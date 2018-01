David Beckham cria linha de cuidados pessoais masculina

As marcas sempre se quiserem aliar a David Beckham. Durante a sua carreira futebolística, o britânico acumulou milhões de euros em contratos publicitários que muitas vezes ultrapassavam o seu salário enquanto jogador.

Desta vez, Beckham cria a sua própria marca. House 99 incluirá cerca de 13 produtos, entre cremes hidratantes, cremes de barbear e óleos para a barba. O ano de 1999 tem um significado especial para o ex-craque já que é a data em que se casou com a sua mulher, Victoria Beckham.

House 99 é lançada em 19 países, em exclusivo, no site da Ulta Beauty no dia 4 de março. Até lá, David Beckham, de 42 anos, continuará certamente a promover a marca no Instagram.