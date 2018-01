Meryl Streep nomeada pela 31ª vez aos Golden Globe Awards

Mario Anzuoni

Nenhuma entrega de prémios de cinema parece estar completa sem Meryl Streep. A estrela, que no ano passado se tornou a mais nomeada de sempre nos Golden Globe Awards, está nomeada pela 31ª vez ao galardão.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) colocou a prestigiada atriz, de 67 anos, na corrida ao prémio de melhor atriz pelo seu desempenho no filme The Post, do realizador, Steven Spielberg.

Meryl Streep já venceu oitos vezes o galardão e foi premiada pela última vez em 2011, pela sua prestação na película A Dama de Ferro, que lhe valeu também um Oscar,

De recordar que a estrela é também recordista nas nomeações aos Oscares, foi indicada 21 vezes.