Já se sabe quem vai apresentar o Festival da Eurovisão 2018

A RTP anunciou esta segunda-feira, 8 de janeiro, quem vai apresentar o Festival da Eurovisão 2018, que se vai realizar pela primeira vez em Portugal.

Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela e Sílvia Alberto foram os nomes escolhidos pele estação pública e a EBU (European Broadcast Union) para conduzir o evento que vai decorrer em maio, no Altice Arena, em Lisboa.

Catarina Furtado também já reagiu nas redes sociais, ao partilhar uma fotografia onde surge acompanhada pelas outras apresentadoras do festival. "Que honra poder apresentar a 63ª Final do Festival Eurovisão da Canção! Um evento histórico, com milhões de seguidores no mundo inteiro! De Portugal para o mundo, juntamente com Daniela Ruah, Filomena Cautela e Sílvia Alberto. Quatro mulheres em palco e atrás uma maravilhosa equipa da RTP que começou a trabalhar nesta emissão tão especial no momento em que o Salvador Sobral foi anunciado vencedor. Estou muito feliz", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que as duas semifinais da Eurovisão terão lugar no dia 8 e 10 de maio e a grande final será a 12 de maio.