Catarina Furtado felicita João Reis em data especial

João Reis celebra 53 anos esta segunda-feira, 8 de janeiro. Uma data que a mulher, Catarina Furtado, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma publicação especial. A apresentadora partilhou uma fotografia dos tempos de juventude do marido, acompanhada de uma dedicatória apaixonada. "Hoje é o dia dele! A minha versão melhorada do James Dean, que confesso já era um crush em adolescente. Parabéns meu amor! À noite, a família inunda-te com beijinhos, velas e bolo", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Recorde-se que o Catarina Furtado e João Reis, são casados desde 2005 e têm dois filhos em comum, Maria Beatriz, de 11 anos, e João Maria, de dez. O ator é também pai de Maria, de 21 anos, e Francisco, com 16, fruto dos seus anteriores relacionamentos.