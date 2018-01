Meghan Markle poderá quebrar mais uma tradição da realeza britânica

Hannah Mckay

Desde que anunciaram o noivado, a 27 de novembro, o príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle já tomaram várias decisões que comprometeram a tradição real, entre as quais a quebra do protocolo, com a norte-americana a participar nas celebrações de Natal da realeza britânica antes do matrimónio. Desta vez, segundo avança a imprensa internacional, a noiva do príncipe Harry pretende quebrar mais uma tradição no dia do seu casamento. Meghan Markle pondera pedir à mãe, Doria Radlan, que a acompanhe até ao altar, substituindo o papel tradicionalmente desempenhado pelo pai da noiva.

Ainda que a notícia não tenha sido confirmada oficialmente, uma fonte próxima do casal terá revelado à revista Us Weekly a intenção da atriz norte-americana. “Ouvi que a Meghan quer que a mãe caminhe com ela até ao altar, algo que seria um momento doce”, contou.

O mesmo rumor causa também surpresa pelo facto do pai de Meghan, Thomas Markle, ter já confessado, em entrevista ao jornal Daily Mail, que estava ansioso por acompanhar a filha ao altar.

Recorde-se que o príncipe Harry e Meghan Markle vão casar a 19 de maio, na capela de St.George, no Castelo de Windsor.