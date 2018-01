Cristiano Ronaldo exibe orgulhosamente os seus troféus

Fiel às suas origens, Cristiano Ronaldo aproveitou a passagem pela Madeira para fazer um balanço da sua carreira através das redes sociais. Numa fotografia que tem como pano de fundo o Funchal, o craque posa com alguns dos seus troféus, incluindo as cinco bolas de ouro que conquistou, e deixa um agradecimento especial à família, aos amigos, aos colegas de profissão e aos fãs pelo apoio prestado durante o seu percurso enquanto futebolista. "Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos! ", pode ler-se na legenda da publicação que em duas horas conquistou mais de um milhão de gostos.