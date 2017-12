Mulher de Luís Figo deslumbra em bikini

1 / 3 2 / 3 3 / 3

De férias no México, Helen Svedin e Luís Figo tem partilhado no instagram algumas fotografias com os seus fãs. O ex-jogador e a mulher fugiram do frio do inverno e têm aproveitado uns dias de descanso na praia.

Helen publicou uma fotografia na sua conta oficial do instagram, que não passou despercebida. Aos 41 anos, a modelo sueca mostrou estar em excelente forma física, de bikini preto e chapéu, a mulher de Luís Figo arrancou vários elogios dos fãs.

Recorde-se que Helen e Luís Figo casaram em 2001, o casal tem três filhas, Diana, Stella e Martina, com 18, 13 e 15 anos, respectivamente.