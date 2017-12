Shakira de regresso aos palcos depois de problemas de saúde

Para felicidade dos fãs, Shakira já remarcou a digressão mundial ‘El Dorado’l, cancelada devido a uma hemorragia nas cordas vocais, para junho do ano que vem. A cantora deu a notícia esta quarta-feira, dia 27 de Dezembro, através da sua página oficial de Facebook.

“Estou tão aliviada e feliz de partilhar com vocês que vou voltar à estrada em junho de 2018 com a minha digressão mundial ‘El Dorado’ na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina em datas a anunciar em breve”, escreveu, agradecendo também o apoio dos fãs.

A artista colombiana que deveria ter dado o concerto em Portugal, em Novembro deste ano, atua em Lisboa, no Altice Arena, no dia 28 de Junho do próximo ano.