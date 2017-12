Luciana Abreu revela nomes das filhas

Depois de Lyonce e Lyanni, Luciana Abreu volta a surpreender. A atriz que foi mãe este sábado, dia 23 de Dezembro, partilhou com os seus fãs, no instagram, o nome das bebés.

"Meus queridos, é com muita alegria que vos damos mais duas boas notícias.

As nossa filhas gêmeas, Amoor Viktória e Valentine Viktória continuam na luta pela vida. Um forte abraço sem dimensão a todos vós. Obrigada" escreveu na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do marido Daniel Souza.