Kylie Jenner passa Natal com o namorado Travis Scott

Muito se tem dito em relação a Kylie Jenner e Travis Scott. Segundo a imprensa internacional, Kylie está grávida do primeiro filho, fruto da relação com o rapper, mas a verdade é que os dois tem sido bastante discretos no que toca à sua vida privada.

Nas redes sociais foram partilhadas as primeiras fotografias oficiais dos dois juntos, no jantar de Natal do clã Kardashian, o que prova que Kylie e Travis são um casal e que passaram inclusive o Natal juntos.

Resta agora saber até quando é que a irmã mais nova de Kim Kardashian vai esconder a suposta gravidez.