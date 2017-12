Gala CR7 reúne família Aveiro

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Com o ano quase a terminar, Cristiano Ronaldo decidiu juntar a família na gala CR7, uma festa que teve como propósito assinalar a conquista dos vários títulos do jogador ao longo do ano.

O craque português reuniu toda a família no evento, que decorreu ontem à noite, em Madrid. Um momento que foi partilhado nas redes sociais por Cristiano e pela irmã Katia. Numa das imagens publicadas nas redes sociais, Cristiano posa ao lado de Georgina sorridente.

Vestidos a rigor, Georgina acabou por ser o centro das atenções. A espanhola, que foi mãe há pouco mais de um mês, deslumbrou num top preto combinado com umas calças verdes, que evidenciaram a sua excelente forma física.