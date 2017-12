Primo de Rihanna, morto a tiro, horas depois do Natal

Alleyne, de 21 anos, primo de Rihanna, foi morto a tiro nos Barbados, poucas horas depois de ter passado o Natal com a cantora.

Rihanna partilhou a notícia na sua conta oficial do instagram, homenageando o primo com várias fotografias e apelando ao fim da violência com armas de fogo.

“RIP primo… Não posso acreditar que foi ontem à noite que te segurei nos meus braços! Nunca pensei que era a última vez que sentia o calor do teu corpo! Vou amar-te sempre!” escreveu emocionada na legenda das imagens que partilhou no instagram.