Kylie Jenner fora do postal de Natal de família

Kylie Jenner ficou fora do postal de Natal da família Kardashian-Jenner. Segundo os rumores que circulam há algum tempo na imprensa internacional, Kylie está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação com Travis Scott, e essa será a razão para a socialite não aparecer em público há vários meses.

Apesar da ausência, Khloe Kardashian garantiu que a irmã esteve presente no jantar de Natal e publicou inclusive, no snapchat, fotografias que o comprovam.

Resta agora saber até quando é que Kylie irá esconder a gravidez. Recorde-se que Khloe Kardashian confirmou a gravidez, há cerca de uma semana, na sua conta oficial do instagram.