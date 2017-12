Cristina Ferreira é conhecida pela sua boa disposição e, esta quarta-feira, decidiu partilhar com os seus fãs uma fotografia muito especial. A apresentadora publicou no seu instagram uma fotografia quando tinha apenas 19 anos, uma imagem captada no programa ‘Alta Voltagem’ de Rui Unas, em 1996.

“Dos 19 para os 40. Reconheciam?” escreveu na legenda da imagem.