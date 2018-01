VEM AÍ: Fernando tenta seduzir a namorada do filho!

1 / 12 ana antonio bento 2 / 12 ana antonio bento 3 / 12 ana antonio bento 4 / 12 ana antonio bento 5 / 12 ana antonio bento 6 / 12 ana antonio bento 7 / 12 ana antonio bento 8 / 12 ana antonio bento 9 / 12 ana antonio bento 10 / 12 ana antonio bento 11 / 12 ana antonio bento 12 / 12 ana antonio bento

Fernando vai a um bar de striptease e fica boquiaberto quando a atracção da noite entra em palco e é, nada mais, nada menos, do que Diana, a namorada de Afonso.

Fernando tenta chantagear Diana, ameaçando contar a toda a família que ela faz striptease no bar. Diana defende-se e revela que Afonso sabe que trabalha ali para pagar o curso mas Fernando tenta seduzi-la. Cheia de raiva, Diana atira-lhe com o copo de whisky à cara e ele vai embora assim que o segurança do bar se aproxima.