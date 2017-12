VEM AÍ: Renata pede a Bruno que lhe faça um filho!

Bruno vai a casa de Renata como lhe tinha prometido e fica estupefacto quando ela lhe pede que lhe faça um filho, explicando que sempre desejou ser mãe. Ele fica muito atrapalhado e diz que agora só tem olhos para Eunice. Renata insiste, dizendo que guardará segredo e ele admite vir a pensar no assunto mas mal consegue controlar o nervosismo.

Renata confirma que está dentro do período de ovulação e apressa-se a enviar uma mensagem a Bruno para o informar de que está na altura para tentarem que ela engravide.

Quando recebe a mensagem de Renata, Bruno está a discutir com Matilde que o acusa de não ter uma única qualidade. Eunice tenta acabar com a briga mas em vão. Bruno aproveita a mensagem que recebeu para se fazer de ofendido e ir ter com Renata.

Bruno fica muito nervoso e sente-se pressionado com a ansiedade de Renata, que quer à viva força que ele a engravide.