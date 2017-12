VEM AÍ: Tiago e Sara vingam-se de Rita deixando o Tritão Norte à deriva!

Danilo informa Pedro de que o motor do navio está com um pequeno problema e ele pergunta se não deviam avisar Rita. Sergei diz que enquanto conseguirem manter o barco a navegar não vale a pena. Alice encontra-os ali reunidos e Sergei trata-a por você quando ela pergunta se o navio abrandou a marcha, deixando-a estupefacta. Pedro diz que nunca o viu assim.

Sergei defende a bordo do navio que devem voltar para trás e tentar chegar a porto seguro para repararem o motor do navio. Entretanto, ouve-se um grande estoiro e todos se precipitam para a casa das máquinas, temendo o pior. Um dos pescadores atira a câmara de vídeo de Alice ao chão e ela fica destroçada quando confirma que está partida. Arnaldo, chefe das máquinas, deixa-se ficar para trás e faz uma chamada através de um telefone satélite e informa Tiago de que a sabotagem do Tritão do Norte correu como previsto.

Tiago conta a Sara que o navio da Costa Nova já está à deriva e a mãe mostra-se feliz por estar prestes a desferir um golpe mortal em Rita.

No bacalhoeiro o momento é de grande tensão quando Sergei anuncia que estão à deriva porque os motores pararam. Alice fica aflita e acha que vão morrer.