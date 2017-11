VEM AÍ: Rita revela a António que é o pai de Duarte!

Rita conta a Vasco que o bebé de Renata é afinal seu filho e que lhe foi roubado à nascença. O namorado fica perplexo com a história mas Rita não acredita que só o médico que fez o parto tenha culpa no crime e não tem dúvidas que vai falar com o inspector Romão. No entanto, confessa que a sua prioridade é salvar a vida de Duarte e o próximo passo a dar é falar com António para lhe contar que aquele bebé é seu filho. Rita receia pela reacção que ele possa ter.

Madalena fica chocada depois de ouvir Rita a revelar que o seu filho está vivo e que tinha sido entregue a Renata depois de nascer. A Irmã tenta animar Rita que teme o desfecho da conversa com António para lhe contar que é o pai de Duarte, filho que ela escondeu. Madalena reconhece que será difícil que ele lhe perdoe a mentira. Rita ganha coragem e telefona a António. Ele hesita em atender mas acaba por fazê-lo e aceita encontrar-se com ela.

António fica estarrecido quando à beira do berço de Duarte, Rita lhe revela que o enganou e que aquele bebé é seu filho.

António critica duramente Rita por lhe ter mentido ao dizer que tinha abordado e por lhe ter escondido a existência do filho. Ela concorda que o que fez não tem perdão mas defende que o mais importante agora é que ele faça os testes para ver se é compatível com Duarte, permitindo salvá-lo. António não tem dúvidas de que quer salvar a vida do filho e não consegue deixar de olhar maravilhado para ele.