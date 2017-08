VEM AÍ: António casa com Filipa e Rita assiste a tudo!

António procura Rita na mercearia e pede ajuda a Patrícia para que chame Rita ali. Patrícia recusa-se a ajudá-lo e manda-o viver com a escolha que fez.

Em casa dos Vidigal, Sara e Tiago recebem os convidados para o casamento e disfarçam a ausência de António. Sara está preocupada e dirige-se ao quarto onde Filipa se está a arranjar. Filipa está desesperada a tentar falar com António mas este não lhe atende o telefone.

António vai ao barco de Rita mas não a encontra lá. Esta está com a irmã Madalena que a aconselha a falar com ele e a contar a verdade sobre o bebé. Rita está muito confusa com toda a situação e também não tem a certeza de que ir para os Açores é o melhor para si. A irmã Madalena aconselha-a também a construir uma relação de mãe e filha com Luísa.

Diante da sua mãe, Filipa disfarça que António ainda não chegou. Raquel também acaba de se arranjar com a ajuda de Sara. Está triste com a ausência dos pais.

António chega a casa e pretende pôr fim aquela situação e é Fernando quem o impede de fazer um escândalo à frente dos convidados.

António entra no quarto de Filipa e quando lhe diz que quer cancelar o casamento esta ameaça Rita de morte. António fica sem reação a olhar para ela.

Em casa dos Vidigal, o casamento duplo prossegue e Sara suspira de alívio por António não ter desistido mas fica incomodada ao ver Fernando atender uma chamada de Afonso. Este conversa com o filho e assegura que vai fazer o teste de paternidade.

Quando Filipa e António se preparam para beber champanhe, este estaca a olhar para Rita que acabou de entrar.

Rita afasta-se da casa dos Vidigal enquanto António corre atrás dela. Rita revela que percebeu que ele aceitou casar para que Filipa mudasse o seu depoimento e está desiludida pois preferia que António estivesse ao seu lado. Despede-se dele dizendo que a esqueça.

Quando António entra em casa, Filipa reclama com ele mas este nem lhe dá conversa. Fez tudo o que ela queria e está casado. De seguida, Raquel e Tiago cortam o seu bolo e beijam-se apaixonados contrastando com António e Filipa que estão distantes.