VEM AÍ: Claúdia e Elsa ficam orfãs!

Sofia prepara com mágoa a saída de casa com as filhas mas ela mostram-se muito desanimadas por terem de sair do bairro. Zé Paulo assegura à irmã que só as quer proteger quando as quer fora dali. Sofia continua muito debilitada e a tossir constantemente.

Sofia senta-se para se recompor porque se sente muito doente e continua a tossir sem parar.

Hélder continua a incentivar os moradores do bairro a deixarem as suas casas e Zé Paulo reconhece que o movimento no restaurante diminuiu drasticamente. Cláudia diz ao tio que lhe custa tal como à irmã deixarem o bairro mas o tio faz notar que é tudo para o bem da mãe que ainda está a sofrer com os efeitos da contaminação.

Elsa é a primeira a entrar em casa e encontra Sofia sentada e prostrada. A medo, toca-lhe na face e fica desesperada ao perceber que a mãe está gelada. Elsa começa a chorar e grita desesperada que a mãe está morta, chamando pelo tio e pela irmã.

Zé Paulo, Cláudia e Horácio ouvem os gritos de socorro de Elsa e ficam desesperados ao vê-la agarrada a Sofia dizendo que ela está morta. O tio pede a Cláudia que chame uma ambulância, mas ela está em choque e não consegue reagir. Horácio é que faz a chamada para as emergências médicas. Elsa suplica ao tio que reanime a mãe e Hélder fica muito tenso com a situação.