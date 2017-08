VEM AÍ: Rita descobre quem é a sua mãe!

Romão visiona as fotos do parque de estacionamento do hotel onde Nuno foi morto e chama Gonçalves para ver a mulher que aparece ao lado dele.

Romão mostra a Rita as fotos em que Luísa aparece no hotel ao lado de Nuno e ela fica estarrecida ao perceber que se trata da sua mãe.

Rita não percebe que ligação haveria entre a sua mãe e Nuno e é assaltada por um mar de dúvidas. Romão diz-lhe que seria fundamental falar com Luísa mas assume que não sabe do seu paradeiro. O inspector recorda a Rita que tudo está contra ela, deixando-a muito ansiosa e transtornada quando pede ao inspector Gonçalves que a leve de volta à cela.