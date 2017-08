VEM AÍ: Filipa mente à polícia para que Rita seja presa!

Rita assiste ao funeral de Nuno quando é detida pela Polícia Judiciária, suspeita de o ter assassinado. O inspector Romão adianta que as impressões digitais dela foram encontradas na arma do crime.

Rita é levada pelos inspectores da PJ para ser interrogada pela morte de Nuno e António promete fazer tudo para a libertar. Sara diz ao filho que ele está em negação ao não aceitar que foi Rita quem assassinou o pai. Ele fica muito irritado e Filipa, cínica, aproveita para se reaproximar, dizendo-lhe que ele verá que a detenção de Rita não passou de um engano.

Romão interroga Rita sobre a morte de Nuno e avisa-a de que está em maus lençóis por ter mentido que não tinha estado no hotel no dia em que ele morreu. Apanhada na sua mentira, Rita confessa que quando chegou ao quarto ele já estava morto.

António contrata Teresa Mendes para defender Rita e provar a sua inocência na morte de Nuno. A advogada aceita o caso mas não garante que consiga colocar Rita em liberdade.

Com todas as provas do homicídio de Nuno contra si, Rita diz ao inspector Romão que quando ele foi assassinado ela estava com Filipa no seu barco e convida o agente a confirmar a sua versão.

Romão avalia a autópsia ao corpo de Nuno e conclui que a hora da morte não coincide com a presença de Rita no hotel e comenta com Gonçalves que ela alega ter estado com Filipa no momento do homicídio.

Sara e Filipa, conspiram contra o namoro de António com Rita. A empresária acredita que quando ela for condenada a relação se desfaz. Filipa recebe entretanto uma chamada e conta a Sara que a PJ acaba de a convocar para prestar declarações.

Percebendo que o seu testemunho pode colocar Rita presa por muitos anos pela morte de Nuno, Filipa nega ao inspector Romão que tenha estado com ela no momento em que Nuno foi assassinado, voltando a fazer dela a principal suspeita do crime.