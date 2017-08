VEM AÍ: Nuno deixa a Faina Norte a Rita!

Vasco mostra a Rita um bilhete que Nuno lhe deixou com o vídeo em que Sara confessa a tentativa para o matar e o homicídio de Álvaro. Rita lê a mensagem e diz a Vasco que Nuno queria que ele divulgasse o vídeo. O jornalista conclui que Nuno estava preparado para ser morto. António entra no barco naquele instante e Vasco vai embora. António tranquiliza Rita e diz que não precisa de lhe dar justificações. Logo a seguir conta-lhe que vai ter de ir a uma reunião em casa da mãe, convocada pela advogada do pai. António reafirma que não se conforma com a morte de Nuno, agora que tinha a possibilidade de o conhecer verdadeiramente.

Sara fica intrigada quando Tiago a avisa que a advogada do pai quis marcar uma reunião com a família e que ele decidiu fazê-la ali em casa.

António confia a Rita que não sabe o tema da reunião familiar com a advogada do pai. Depois de António sair, Rita atende uma chamada e fica estupefacta com a novidade que recebe.

António questiona a presença de Fernando na reunião de família com a advogada do pai, mas Sara defende a presença do marido como parte interessada na divisão dos bens. Teresa Mendes informa que ainda falta uma pessoa e nesse momento Rita aparece deixando Sara, Tiago e Fernando muito apreensivos. Rita segreda a António que recebeu a convocatória para a reunião logo que ele saiu do barco. Sara, interrompe a leitura do testamento e pergunta à advogada o que é que Rita está ali a fazer. Teresa Mendes anuncia que Rita é herdeira de parte da Faina Norte e surpreende todos com aquela revelação.

Tiago reage com grande indignação ao facto de Rita ter sido contemplada no testamento de Nuno com uma percentagem da Faina Norte e de ele ter determinado que Sara e Fernando têm de deixar a casa onde vivem. António tenta acalmar o irmão e deixa claro que a casa é deles e que não tenciona expulsar a mãe. Tiago acusa Rita de ter chantageado Nuno e ela defende-se, garantindo que não sabia que ele a ia contemplar no testamento. A discussão sobe de tom e António retira-se com Rita da sala. Sara, assiste a tudo em silêncio, o que provoca a irritação de Tiago. No entanto, a mãe dá a entender que não vai ficar de braços cruzados.