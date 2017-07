VEM AÍ: Rita encontra Nuno morto!

Luísa conta a Jaime que esteve com Nuno, revelando que ele se trata do grande amor da sua vida e diz ao marido que se quer separar. Jaime não aguenta o choque e depois de discutir violentamente com Luísa sai do quarto em fúria dizendo que quando voltar não a quer ver ali.

Jaime embriaga-se no Meia Desfeita por ter sido traído por Luísa e conta com a compreensão de Zé Paulo, que percebe que ele está muito perturbado.

Rita recebe uma chamada de Nuno a pedir-lhe que vá ter consigo ao hotel o mais depressa possível, pois tem de tratar com ela um assunto do seu interesse.

Sara vai procurar Nuno ao hotel e esbarra sem querer em Luísa. Percebendo a sua fragilidade tenta manipulá-la contra Nuno e conta que ele deu uma arma a Rita para que ele a matasse e a Fernando. Luísa tenta fazer-se forte mas fica muito perturbada e Sara decide ir embora, certa de que provocou danos no relacionamento do ex-marido com o amor da sua vida.

Luísa rompe com Nuno depois de ele confessar que tentou que Rita matasse Sara e Fernando.

Rita entra no quarto de Nuno para saber que notícias importantes ele tem para lhe dar e fica estarrecida ao encontrá-lo morto.

Depois de encontrar Nuno morto no quarto, Rita foge apressadamente do hotel e faz uma chamada anónima para a polícia, a dar conta da ocorrência.

Luísa regressa ao hotel e quando Jaime entra no quarto implora-lhe que a receba de volta e para que regressem juntos para os Açores. O marido fica confuso e indignado e depois de discutir com ela acaba por aceder a que voltem juntos para casa, mas sem dar a certeza de que continuaram casados.