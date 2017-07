VEM AÍ: Rita tenta matar Sara e Fernando!

Rita entra no seu barco e finalmente fica a conhecer o seu amigo secreto. Nuno está à sua espera e quando ela o acusa de ter assassinado o seu pai, ele mostra-lhe o vídeo em que Sara confessa os crimes cometidos com Fernando. Rita fica em lágrimas e incapaz de esboçar uma reacção. Exibindo uma arma, Nuno decreta que chegou a hora da vingança.

Nuno conta em pormenor a Rita que foi Fernando quem disparou sobre si e assassinou o pai dela, cumprindo o plano de Sara para ficar com a Faina Norte. Reafirmando que chegou a altura de ela vingar a morte do pai, entrega-lhe uma pistola. Rita, cheia de raiva, pega na arma e sai disparada do barco.

Rita invade a casa de Sara e Fernando de pistola em punho para os matar e vingar a destruição da sua família. No entanto, eles conseguem culpar Nuno por estar a manipulá-la, por não ter coragem de os enfrentar. Rita ainda argumenta que Nuno gravou a conversa em que Sara admitiu os crimes mas a empresária consegue levar a melhor e atemorizar Rita com a possibilidade de ser presa se os matar, deixando Nuno saborear a sua vingança em liberdade. Fernando dá uma ajuda a demover a rapariga do que foi ali fazer e Rita acaba por se ir embora. Assim que ela sai, Fernando agarra no telefone para fazer queixa à polícia mas Sara detém-no, lembrando que Nuno gravou a sua confissão.

Rita regressa ao barco e devolve a arma a Nuno, recusando-se a matar Sara e Fernando por ele. Nuno tenta manipular Rita e acicatar-lhe a raiva mas ela mantém-se firme. Nuno fica furioso e acusa-a de ser fraca como a mãe mas a rapariga contrapõe que foi ele quem abandonou os dois filhos que nunca procurou e expulsa-o do barco.